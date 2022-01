Torreira, Fiorentina al lavoro con l’Arsenal per il riscatto. Vlahovic…

La trattativa con i Gunners può essere un modo per stanare gli inglesi su Vlahovic

Il Corriere dello Sport si concentra su Lucas Torreira . L’ex Arsenal si è preso la squadra viola, andando a colmare una lacuna che ormai era diventata quasi un incubo: o non ci si provava a eliminarla, oppure il tentativo mediante acquisto falliva. (...) Lacuna colmata ma non ancora chiusa del tutto. Il motivo? Semplice: tra l’Arsenal e il club di Commisso l’accordo è stato per il prestito fino a giugno con diritto di riscatto (15 milioni) in un’operazione fortemente voluta dal direttore sportivo Pradè, in pressing sul calciatore per convincerlo (con poca fatica) ad abbracciare Firenze.

Così è stato con reciproca soddisfazione e adesso le parti sono al lavoro per pianificare il succitato riscatto intorno ai quindici milioni di euro con i "Gunners" e, in parallelo, legare l’uruguaiano alla Fiorentina fino al 2026 con rinnovo quadriennale. Tempi previsti? Primavera. Marzo-aprile è il limite che si sono dati non essendoci di mezzo ostacoli di alcun genere, mentre invece ci potrebbe essere un’accelerata che adesso non c’è ma che la Fiorentina sta provando a favorire. Come? “Spingendo” l’Arsenal a farsi veramente avanti per Vlahovic. A mettere sul tavolo un’offerta congrua che a quel punto potrebbe contenere anche il riscatto di Torreira. E’ una strada, non facile, intanto per la scelta dell’entourage del centravanti serbo a rispedire al mittente qualsiasi proposta che preveda un trasferimento immediato, poi perché andrebbe articolata su cifre importanti per un totale di non meno di settanta milioni.