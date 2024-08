Il momento di De Gea è arrivato. L’uomo delle coppe adesso vuole la Conference

David De Gea è pronto all'esordio in maglia Fiorentina, e lo farà in coppa. Proprio dove si è tolto le maggiori soddisfazioni in carriera

Si dice che due indizi facciano una prova, ma in questo caso ce ne sono più di due. Le parole di Palladino, l'indizio social e perfino le dichiarazioni di Nagy il capitano della Puskas Akademia. Oggi dovrebbe essere il giorno dell'esordio di David De Gea, e forse non è un caso che sia proprio in una coppa. Lui che di trofei internazionali e domestici se ne intende. In carriera ha vinto una volta la Premier League, nell'ultima annata di Sir Alex Ferguson (2012/2013). Ma lo United non è stato spesso competitivo per vincere la Premier, quindi le soddisfazioni sono arrivate proprio nelle coppe. Una FA Cup, due Carabao Cup, 3 Community Shield e soprattutto 2 Europa League. Proprio un trofeo internazionale che alla Fiorentina è sfuggito due volte nelle ultime due stagioni

Mentalità vincente — De Gea in Europa trionfò con l'Atletico Madrid nel 2010 contro il Fulham partendo titolare nella finale di Amburgo a 19 anni, tra l'altro con Ujfalusi come compagno. Il bis invece è datato 2017 quando il Manchester United di Mourinho sconfisse l'Ajax, anche se in quella stagione Mou scelse Romero per le coppe. De Gea porta carisma e carattere ad una squadra che nelle finali invece ha dimostrato di essere fragile, e le parole dello spagnolo lo confermano: "Qui ci sono stati grandi portieri e giocatori, spero di fare la storia del club e di dare tutto. Voglio aiutare i piu giovani e portare una mentalità vincente". Oggi inizia un nuovo capitolo della carriera di un grandissimo come lui, e chissà che non riesca a togliersi lo sfizio di un altro alloro europeo, ma tutto potrebbe iniziare dalla Puskas Akademia