Nagy: “Spero che giochi De Gea, è un onore. Ma vogliamo fare risultato”

Il capitano della Puskas Akademia si concentra sull'opportunità storica per il club e giocare contro un campione come De Gea

"Per noi è un onore essere qui e giocare contro la Fiorentina, è una grande opportunità per molti di noi, che non hanno potuto9 giocare a livello internazionale. Dovremo metterci il massimo e siamo qui per fare risultato. Ho avuto la possibilità di consultarmi con Balogh del Parma e gli ho chiesto alcuni consigli, anche il Parma ha avuto diverse occasioni. Noi abbiamo energia nelle gambe e stiamo guidando il campionato.