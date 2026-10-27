Da quando c'è Vanoli, Fiorentina e Atalanta viaggiano allo stesso ritmo. Il tecnico della Dea è in discussione

Simone Bargellini
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Se la Fiorentina piange, l'Atalanta non ride. La sfida di giovedì al Franchi è di quelle "da non fallire" per Vanoli, ma vale tantissimo anche per Sarri. L'allenatore che negli ultimi anni è stato il sogno di una parte del tifo viola, sta vivendo a Bergamo una stagione difficile (finora), che fa il paio con l'ultima alla Lazio, ridimensionata dall'exploit che i biancocelesti stanno avendo senza di lui.

Certo niente è paragonabile alla Fiorentina degli ultimi due anni - ahinoi - però l'Atalanta (finora) è molto al di sotto delle aspettative di una società che voleva alzare l'asticella dopo il settimo posto dell'anno scorso. E allora chi tra Vanoli e Sarri dovesse uscire sconfitto finirà a tutti gli effetti sul banco degli imputati. E paradossalmente a rischiare maggiormente l'esonero (nell'immediato) potrebbe essere Sarri.

Fiorentina-Atalanta Sarri

Sarri come... Vanoli

L'Atalanta sta faticando più del previsto ad adattarsi alle idee del nuovo tecnico. Finora di belle partite se ne sono viste ben poche e il trend dei risultati è preoccupante. Certo l'Atalanta ha 10 punti, niente a che vedere con i 4 della Fiorentina. Ma se confrontiamo il rendimento dalla quarta giornata in poi (da quando è tornato Vanoli) lo score è identico: 1 vittoria (entrambe contro il Venezia), 1 pareggio e 3 sconfitte. A far la differenza sono le vittorie, stentate, nelle prime due giornate mentre la Fiorentina di Grosso precipitava. Dopo il 4-4 contro il Frosinone l'Atalanta è uscita tra i fischi di tutto lo stadio e un eventuale ko a Firenze metterebbe Sarri in una posizione molto complicata.

Mal comune... nessun gaudio

Morale basso, trend negativo e allenatore in discussione. C'è un'altra cosa in comune tra Fiorentina e Atalanta: l'emergenza infortuni in difesa. Se Vanoli ha a disposizione solo 2 centrali (e spera di ritrovare Ranieri), Sarri è costretto già da due partite a schierare Obric, elemento dell'Under 23, in mezzo al fianco di Kristensen perchè Kossounou, Hien, Kolasinac sono ai box insieme a Scalvini che sta provando a recuperare in extremis. Out anche Bellanova quindi scelte obbligate anche sui terzini con Zappacosta e Bernasconi unici arruolabili.

Davanti invece c'è una certa differenza, e non certo a favore della Fiorentina. Gli attaccanti viola non segnano nemmeno con le mani, mentre Krstovic è in stato di grazia e i nerazzurri hanno segnato 9 reti nelle ultime 3 giornate. Insomma sarà difficile? Sì. Ma stavolta è una partita, sulla carta, ad armi pari. Con il fattore Franchi a favore della Fiorentina. Per Vanoli (e per Sarri) è quasi un'ultima spiaggia.

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