La Fiorentina 2 esiste e resiste. Contro la Roma per la spallata, sperando in Kean

Tutto è bene quel che finisce bene e per la Fiorentina, ieri, è finita addirittura benissimo. Dovevano vincere, i viola, e hanno vinto. E nel calcio si sa, piaccia o non piaccia, alla fine quello conta: il risultato. E pazienza se la partita (soprattutto nel primo tempo) è stata parecchio più complicata del previsto. L'obiettivo ora come ora è fare punti, garantirsi la miglior posizione possibile (o primo secondo posto magari) nella classifica del maxi girone senza perdere calciatori e senza far sforzi eccessivi e concentrare le attenzioni maggiori sul campionato. Perché sia chiaro, e Palladino aldilà delle dichiarazioni di facciata lo sa benissimo, in questa fase le due competizioni non hanno ne lo stesso valore ne la stessa difficoltà e non a caso, il mister, sta usando sostanzialmente due formazioni diverse . Una per per la serie A, ed una per la Conference.

Certo, Palladino fa benissimo a dire che non è vero, che ogni volta sceglie la miglior squadra possibile per quella determinata partita, ma basta guardare i minutaggi o le scelte fatte nei match più impegnativi per capire quale sia la realtà. La vera domanda quindi è: la Fiorentina se lo può permettere? La risposta, per quanto si è visto in queste due prime giornate europee (e volendo ci potremmo mettere anche i due match del playoff) è no. O meglio. Forse se lo può permettere in questa fase in cui gli avversari sono davvero di bassissimo profilo ma quando il gioco si farà (un po') più duro il mister dovrà necessariamente rivedere la gestione della rosa. Tra l'altro, e così torniamo per un attimo alla vittoria sul San Gallo, io non sono nemmeno così convinto che per certi impegni la “Fiorentina 2” basti. Contro i New Saints per esempio c'era stato bisogno dell'ingresso dei titolari e anche ieri, per la verità, per tutto il primo tempo i viola hanno dimostrato le stesse, identiche difficoltà evidenziate all'esordio.