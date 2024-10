San Gallo-Fiorentina, che secondo tempo viola! E non chiamatele riserve

Il Corriere dello Sport analizza la vittoria della Fiorentina in trasferta sul campo del San Gallo in Conference League. Come scrive il quotidiano, quella di ieri è stata la serata del giocatore più discusso e criticato di Firenze, la serata di Jonathan Ikonè, con la sua doppietta decisiva, ma è stata anche la serata di un gruppo di giocatori che non ci sta a farsi definire “riserve”. Quattro a due della Fiorentina bis a San Gallo, con un secondo tempo strepitoso, pieno di gioco e di occasioni, con tre gol in 45 minuti sempre in contropiede. Eppure non era cominciata bene, l’1-0 del San Gallo andrebbe dedicato agli amanti della costruzione dal basso a tutti i costi: palleggio dentro e intorno all’area viola, poi il passaggio di Martinez Quarta per Richardson che, guardando la sua porta, non poteva accorgersi di Quintilla che stava piombando alle sue spalle, tocco per Mambimbi, diagonale, Terracciano battuto. Non è costruire da dietro il problema, è farlo anche davanti al pericolo, per moda o per chissà altro, ma quei gol non si possono e non si devono prendere. Palladino, comunque, aveva cambiato nove giocatori rispetto alla vittoria di Lecce, unici superstiti Adli e Bove che il tecnico ha fatto avanzare nella posizione di trequartista, così da marcare il regista degli svizzeri, Quintilla. Ritrovarsi subito era difficile, una rotazione così massiccia poteva creare dei problemi che infatti sono affiorati. Il primo, i palloni persi. Il secondo, i passaggi sbagliati: per due volte Ikoné ha avuto l’assist in canna e l’ha regalato al San Gallo per imprecisione. Nella ripresa, comunque, la Fiorentina delle riserve si è ritrovata tutta insieme e ha preso subito a sfondare da ogni parte. Palla-gol per Sottil, occasioni per Kouame e lo stesso Sottil, fino alla rete di testa di Martinez Quarta su angolo di Biraghi. Successivamente l'arrembante Ikone e nel finale Gosens chiudevano il match, confermando un grande secondo tempo targato Fiorentina.