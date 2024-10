Conference League: come si passa alla fase finale? La classifica

Il meccanismo delle coppe europee da quest'anno è cambiato e per quanto riguarda la Conference League dopo i play off le 36 squadre partecipanti giocheranno ciascuna 6 partite (3 in casa e 3 in trasferta) che daranno i punti come in tutti i campionati. Al termine delle sesta giornata le prime otto classificate passeranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi.