Ghezzal, numeri top e caccia a un (doppio) riscatto. L’ag. a VN: “Vuole restare a Firenze, rapporto con Iachini ok. Il futuro…”

Quindici-venti minuti per prendere le misure. E magari anche per incanalare al meglio la carica accumulata dopo il misero assaggio di campo contro il Brescia. Poi, finalmente, sprazzi del vero Rachid Ghezzal. Lazio-Fiorentina riconsegna a mister Iachini qualche certezza in più sul franco-algerino classe ’92, mai nella sua avventura a Firenze al centro della manovra viola come nella gara di sabato scorso. Il cambio di ruolo, da esterno d’attacco a interno di centrocampo capace di coniugare qualità e quantità, sta dando i suoi primi frutti. Lo testimoniano i numeri, raramente così positivi: miglior viola per palloni recuperati, undici, tre falli subiti che hanno portato ad altrettante sanzioni disciplinari (una delle quali, quella comminata a Bastos, assolutamente generosa), una traversa colpita, un’altra occasione creata dalla distanza e 10.271 km macinati sul campo (dietro solo a Castrovilli, 10.855, e Badelj, 10.329 tra i giocatori gigliati).

Come abbiamo già scritto ieri sera (LEGGI), se continuerà su questi ritmi, Ghezzal potrà sicuramente essere una preziosa arma in più per Iachini in questo finale di stagione. E dopo? Ghezzal ha altre 10 partite a disposizione per dimostrare tutto il suo valore e convincere la Fiorentina a versare i 9,7 milioni di euro (0,3 già pagati per il prestito) necessari per il suo riscatto. Non sarà semplice, non lo nascondiamo, ma un grande finale di stagione potrebbe cambiare le carte in gioco. A confermarlo è il suo procuratore, Theofilos Karasavvidis, intercettato da Violanews.com: “Rachid si trova alla grande a Firenze, ha molta voglia di fare bene e anche il suo rapporto con Iachini è ok. Contro la Lazio ha disputato una buona gara – continua l’agente – ma sono certo che saprà fare ancora meglio. Contatti con la Fiorentina per la conferma? Non ancora, ma noi piacerebbe restare. Speriamo che possa andare tutto per il meglio”.