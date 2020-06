Ghezzal, l’arma in più per il rush finale. Iachini ha l’ultimo asso nella manica

Praticamente invisibile fino a questo momento della stagione, Rachid Ghezzal, titolare a sorpresa contro la Lazio potrebbe smuovere le carte sul tavolo di Iachini in questo finale di stagione. Le prestazioni di Badelj e Pulgar continuano ad essere altalenanti e poco concrete, per questo la prova interessante mostrata dall’ex Lione contro i biancocelesti porta nuove soluzioni anche in un ruolo non esattamente a lui congeniale. Il Ghezzal visto da mezzala, pur senza enormi sforzi difensivi, ha dato brio e scioltezza alla manovra, condito con una buona dose di imprevedibilità in più, cosa non precisamente nelle corde dei vari Pulgar, Benassi e Badelj. Ecco perché la nuova coppia di interni costituita da Castro e Ghezzal può dare un senso diverso al mini torno finale della Fiorentina. Iachini è pronto a giocarsi ancora questa carta a sorpresa, che tanto sorpresa da oggi potrebbe non essere più. (GHEZZAL E QUEI 6′ SFORTUNATI)