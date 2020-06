Come riporta il portale di statistiche e numeri Opta, Rachid Ghezzal é rimasto in campo solo 6 minuti dopo il suo ingresso: l’ultima volta che un giocatore subentrato è rimasto in campo meno minuti, dopo una sostituzione, in un match di A risale all’agosto 2016 – Bertolacci 5 minuti in Milan-Torino -.Un (quasi) primato di cui non andare fieri, ma come ha spiegato Beppe Iachini (LEGGI QUI), la sostituzione dell’algerino è stata dettata da esigenze tattiche.