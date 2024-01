FOTO VN: Dodò a colloquio con Nicolas Burdisso

La Fiorentina prepara l'impegno in Supercoppa in Arabia Saudita. E della spedizione fanno parte anche Nico Gonzalez e Dodò. L'argentino è "quasi" recuperato e potrebbe anche trovare spazio nel finale della partita di domani contro il Napoli. Per il brasiliano servirà invece più tempo, ma già tornare a lavorare in parte con i compagni è una grande notizia dopo il gravissimo infortunio. Nello scatto di Violanews, ecco Dodò intrattenersi a colloquio con il dt viola Nicolas Burdisso nel campo di allenamento dell'Al Shabab, sede della rifinitura della Fiorentina a Riyad.