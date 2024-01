L’assenza di Dodò è una certezza, mentre Nico Gonzalez spera nei rigori

Il primo allenamento a Riad la Fiorentina lo ha svolto ieri quando in Italia era l’ora di pranzo. Programma che sarà replicato anche oggi, alla vigilia della semifinale contro il Napoli. Cerimoniale che rispecchia quello delle partite europee con Vincenzo Italiano che interverrà in conferenza stampa questo pomeriggio (ore 16 italiane) insieme a un calciatore. La seduta di ieri non ha dato grandi spunti di formazione. Una parte di allenamento in gruppo l’ha svolto anche Dodo, che poi sui social si è mostrato entusiasta di essere tornato (seppur in parte) a lavorare con i compagni. Lui però domani non ci sarà. Così come Nico Gonzalez. Se l’assenza del brasiliano è una certezza, quella dell’esterno argentino ci somiglia molto. Nico sta meglio, ma non è ancora pronto. L’ipotesi limite è che possa eventualmente entrare nel finale se dovessero materializzarsi rigori. Ma anche questa è solo un’ipotesi. Lo riporta la Nazione.