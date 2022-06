Fiorentina vs procuratori? Lo “strano” caso di Belotti

L'attaccante, che si libera a costo zero, non ha un procuratore con cui dover trattare: una scelta in controtendenza

Simone Bargellini

Che la Fiorentina di Commisso non veda di buon occhio la categoria dei procuratori, e in particolare il modus di operandi di alcuni di loro, è cosa ormai risaputa. E sono ormai tanti i casi in cui si sono create delle frizioni o è arrivata addirittura una rottura. Tanto per restare alle ultime settimane, si può citare Bentancur per la vicenda Torreira (anche se i veri motivi sono ancora avvolti da un alone di mistero) ma anche l'entourage di Grillitsch, le cui richieste hanno fatto inceppare una trattativa che sembrava in dirittura d'arrivo. E poi c'è il braccio di ferro in atto con Fali Ramadani a proposito del rinnovo di contratto di Italiano.

Belotti senza procuratore: la gestione è "familiare"

Ecco perchè vale la pena sottolineare che Andrea Belotti non ha un vero procuratore. Solo una curiosità, ma che diventa interessante alla luce delle ultime indiscrezioni che danno il giocatore più vicino alla Fiorentina. Da casa viola nessuno vuol commentare, anche se l'apprezzamento dei dirigenti (Joe Barone in primis) è datato ormai tre anni. Il Gallo, dicevamo, ha scelto da tempo di rinunciare alla classica figura del procuratore e a curarne gli interessi sono il fratello e la moglie. Che in questa fase si stanno avvalendo di alcuni intermediari per sondare il mercato. Poi che questa situazione possa facilitare l'arrivo di Belotti alla Fiorentina è tutto da verificare, visti i tanti precedenti in cui sono stati i familiari di un calciatore a richiedere una commissione. Quello che sappiamo è che al Torino l'ormai ex capitano guadagnava circa 1,8 milioni netti e ha detto no ad un rinnovo da 3 milioni all'anno con i granata. Belotti non ha deciso di andarsene per una questione economica ma difficilmente accetterà una cifra inferiore alla proposta di Cairo, uno stipendio importante ma col vantaggio di non dover spendere per il cartellino.