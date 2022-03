Favola Terracciano: da riserva in Serie B a portiere “da Europa”. Il futuro…

Il portiere campano è un protagonista a sorpresa della stagione viola. Qualche errore e tante buone prestazioni, basteranno per meritarsi la conferma?

Una vita da secondo portiere e poi, a 31 anni, la grande ribalta. E' una bella favola quella che sta vivendo Pietro Terracciano che dopo i primi anni di carriera in C2, aveva toccato con mano la Serie A ma solo da comprimario. 2 presenze col Catania nel 2011/12, poi 0 l'anno successivo e poi 5 stagioni in Serie B tra Avellino, Catania, Salernitana ed Empoli, ma titolare fisso solo in due campionati. A gennaio 2019 il grande salto nella Fiorentina, per fare il secondo naturalmente, che già sembrava il coronamento di una carriera. Ma Terracciano ha avuto il merito di farsi sempre trovare pronto quando c'è stato bisogno di lui (19 presenze in due anni e mezzo, mica poche).

Poi con Italiano è avvenuto il definitivo sorpasso su Dragowski nelle gerarchie. Altro che panchine in Serie B, ora Pietro è protagonista in una squadra che corre per l'Europa con qualche errore - l'ultimo in Coppa con la Juve - ma anche alcune parate decisive. Il suo stipendio è tra i più bassi della rosa (circa 400mila euro), in linea col ruolo iniziale di "dodicesimo". E il futuro? Ci sarà tempo per scoprirlo, anche se con Dragowski in partenza non è un mistero che la Fiorentina si stia guardando intorno alla ricerca di un nuovo portiere che possa alzare il livello, con Terracciano che a quel punto potrebbe ripartire dalla panchina. Almeno sulla carta.