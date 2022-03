L’Atalanta offre portieri: non solo Carnesecchi, si pensa a un ritorno in Italia

Carnesecchi e Gollini sono due portieri da considerare in orbita viola per il prossimo mercato

La Nazione si concentra sulla porta della Fiorentina, con Terracciano che si è ripreso il posto da titolare. Dragowski potrebbe ritrovarsi al centro di buone tentazioni di mercato (Napoli, Inter, soluzione estera, in particolare in Germania). Terracciano invece rimarrà a Firenze, ma tornando a indossare la veste di vice. Il quotidiano scrive che un partner speciale potrebbe rivelarsi l’Atalanta. Marco Carnesecchi, giovane numero uno della Cremonese di proprietà appunto dell’Atalanta, è tra i giocatori sulla lista viola. Il classe 2000 si muoverà sicuramente da Cremona, ma non è detto che sbarchi a Bergamo. E non è finita qui, perché dall'Atalanta potrebbe arrivare anche Gollini, attualmente al Tottenham ma voglioso di tornare in Italia, visto che non sta giocando e ha un contratto fino al 2023 con la Dea.