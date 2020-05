eSports, Tipolosco a VN: “Dalle Mura su PES è incredibile. Giocare per la Fiorentina un onore”

Angelo Giannino, in arte Tipolosco, è intervenuto durante la nostra diretta Instagram di ieri sera, tutta dedicata al calcio virtuale.

Ciao Angelo, benvenuto. Toglici questa curiosità: come si allena un player professionista?

I giocatori professionisti si allenano guardando le tattiche, come fa un allenatore reale, e le partite precedenti, facendo attenzione a cosa si sbaglia e a cosa c’è da migliorare.

Cosa significa Fiorentina livellata su PES?

I giocatori di tutte le squadre sono sullo stesso livello, cambiano solo le abilità di alcuni calciatori. Badelj, da mediano, ha una carta che si chiama collante, cioè fa pressione sull’avversario fino a quando non riesce a recuperare la palla.

Il tuo giocatore viola preferito su PES corrisponde a quello che ti piace di più nella realtà?

Sì: Chiesa, sta giocando bene anche nel virtuale. Su PES mi sorprendendo Dalle Mura, è titolare insieme a Milenkovic e Ceccherini. Loro formano la mia difesa a tre. Dalle Mura è incredibile. Convincere Chiesa e Lirola a passare da FIFA a PES? Ho avuto l’onore di giocare a FIFA con Chiesa. Quando gli ho fatto vedere la mia squadra sul My Club piena di leggende del calcio, è rimasto sorpreso dalla cifra che ho speso. Per un attimo ha pensato di cambiare gioco… Ci ha provato, ma non so se passerà al lato oscuro (ride, ndr). So che Cutrone è l’unico giocatore della Fiorentina a giocare su PES. Su Twitch vedo Ceccherini che ogni sera gioca a Fortnite, mentre non ho ancora visto Chiesa.

Come stanno andando gli showmatch, cioè le amichevoli che giocate contro le altre squadre?

Giovedì abbiamo giocato un torneo con sei squadre di cui una fa parte del nostro girone, che è formato da Inter, Sampdoria e Udinese. Contro l’Inter siamo imbattuti, contro la Sampdoria abbiamo vinto, contro l’Udinese una vittoria e un pareggio. Se la Serie A fosse iniziata adesso (tutto fermo a causa del coronavirus ndr), sarei stato primo nel girone…

Joe Barone ha detto che investirà nel settore eSports, quanto è importante?

Finalmente in Italia il mondo eSports si sta allargando. Anche in Serie D è iniziato un campionato eSports. La Serie A è stata il trampolino di lancio: ci sono tante responsabilità, ma è un sogno che si è realizzato perché indosso la maglia di una squadra di massima serie.

Differenze tra PES e FIFA?

Ho giocato solo a FIFA ’99. PES è gioco di calcio, FIFA è arcade. Forse i giocatori di FIFA sono più giovani di quelli di PES, che comunque ha attirato molti giovani grazie all’ingresso della Serie A ufficiale. Cosa invidio? La modalità Ultimate Team, perché PES quest’anno ha fatto retromarcia sul My Club, il corrispondente della modalità Ultimate Team. Secondo me è sbagliato, l’anno prossimo credo che lo riabiliteranno.