Dialogo aperto: Commisso e Barone incontrano i rappresentanti del tifo viola

Venerdì sera al Franchi per Rocco Commisso e Joe Barone. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il presidente e il direttore generale viola hanno incontrato una delegazione dei tifosi con rappresentati dell’A.C.C.V.C. (Associazione Centro Coordinamento Viola Club) e dell’A.T.F. (Associazione Tifosi Fiorentini), per continuare ad avere con loro un dialogo aperto e trasparente con il reciproco intento di proseguire ognuno nel proprio ruolo ad operare e agire per il bene e il futuro della Fiorentina.