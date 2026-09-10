Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina e con lui anche tante domande su come il tecnico vorrà gestire una rosa che, nuovamente, non è stata costruita per lui. Sicuramente De Gea rimane un punto di riferimento per questa squadra con lo stesso Vanoli che, un anno fa, gli aveva affidato la fascia da capitano.

Reparto arretrato

Il centrocampo

Attacco

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