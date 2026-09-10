Prima il viola, poi eventualmente l'azzurro. L'autunno di Nicolò Fagioli può rappresentare l'occasione per riprendersi un ruolo da protagonista, a partire dalla Fiorentina. Il ritorno di Paolo Vanoli, in questo senso, rappresenta una garanzia importante per il centrocampista, che proprio con il tecnico aveva vissuto uno dei periodi più continui delle ultime stagioni.

Come racconta la Repubblica Vanoli lo scorso anno aveva eliminato ogni possibile ballottaggio, affidandogli senza esitazioni le chiavi della squadra. La regia dell'ex Juventus era diventata una certezza e anche i primi allenamenti della nuova gestione sembrano andare nella stessa direzione.

Le condizioni non perfette di Atta e Oulai possono aver facilitato le prime scelte, ma l'idea di Vanoli sembra essere più ampia: quando tutti saranno a disposizione, il centrocampo immaginato dal tecnico dovrebbe avere Fagioli al centro, con Ndour e Atta ai suoi fianchi. Saranno poi gli allenamenti e lo stato di forma dei singoli a stabilire definitivamente le gerarchie.

Il feeling tra Fagioli e Vanoli, del resto, è evidente. Con Grosso il centrocampista aveva anche assaporato la panchina nella sfida contro il Frosinone, mentre nella gestione Pioli era finito addirittura dietro Nicolussi Caviglia nelle gerarchie. Con il ritorno di Vanoli, invece, il copione è cambiato: fatta eccezione per l'esordio con il Genoa e per l'ultima, ininfluente gara contro l'Atalanta, quando è stato disponibile Fagioli è sempre stato scelto come regista titolare.

Una fiducia che ha contribuito anche a far crescere l'autostima del giocatore, capace di trovare due gol pesantissimi nelle vittorie contro Como e Verona, fondamentali nella corsa alla salvezza.

Adesso Vanoli vuole nuovamente affidarsi a lui e potrebbe chiedergli anche qualcosa in più: trasmettere ai compagni il senso di appartenenza e il peso della maglia viola. Fagioli, pur non essendo arrivato a Firenze da sempre, ha già collezionato 70 presenze con la Fiorentina e conosce bene il significato della piazza.