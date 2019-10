Ag. Dragowski a VN: “Nessuna rivincita, ma che parata su Lasagna! A Empoli era diverso”

Un’estate passata tra l’addio e la conferma, poi l’inizio di stagione convincente a scacciare via i brusii di chi non riusciva a vedere in lui nient’altro che una scommessa troppo rischiosa. Bartłomiej Dragowski si sta lentamente prendendo la Fiorentina, partita dopo partita, parata dopo parata. Nei giorni scorsi avevamo già posto l’accento sui passi in avanti del portiere polacco (LEGGI). “Troppo facile fare bene quando non hai la possibilità di far calare l’attenzione”, gli rimproveravano dopo i sei mesi da protagonista assoluto trascorsi con la maglia dell’Empoli.

Ieri, dopo la parata decisiva di due settimane fa su Caprari, è arrivata un’altra bella risposta: il miracolo su Lasagna è da incorniciare. E soprattutto vale i tre punti. Mariusz Kulesza, agente di Dragowski, ha commentato a Violanews.com il momento attraversato dal suo assistito: “Ho visto l’intervento di ieri fatto da Bart, una parata incredibile. Giocare nella Fiorentina non è come giocare nell’Empoli. Focus e concentrazione sono molto importanti durante la gara. Dragowski – spiega il procuratore – subisce meno tiri ma deve farsi trovare meno pronto. Penso che col tempo farà vedere sempre più salvataggi come quello di ieri. Questo inizio di stagione non è una vendetta nei confronti di coloro che hanno dubitato delle sue qualità, vuole solo mettersi alla prova”.