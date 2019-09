Troppo facile a Empoli? Dragowski scaccia via lo scetticismo e zittisce i suoi detrattori

Fai il fenomeno ad Empoli parando anche le mosche e non va bene: troppo facile quando subisci 15 tiri a partita – ti dicono – i portieri validi sono quelli bravi a farsi trovare pronti le poche volte che vengono chiamati in causa. E’ la concentrazione a fare la differenza. Poi torni a Firenze tra lo scetticismo generale, tutto sommato non sfiguri ma ad ogni sbavatura (e ce ne sono state in questo inizio di stagione, come le grandi parate) trovi sempre qualcuno pronto a crocifiggerti in sala mensa. Diciamocelo: non è stato un inizio di stagione semplice per Bartłomiej Drągowski, rimasto a Firenze dopo mezza estate passata in bilico tra il rinnovo, poi arrivato, e l’addio.

A qualcuno deve essere passato di mente, ma tra i titoli di coda della vittoria sulla Sampdoria, in piccolo, c’è anche la sua firma. Una serata di relativa tranquillità per il portiere polacco, escluse la rete subito in mischia – imprendibile – e la staffilata di Rigoni finita sulla traversa. Ma c’è altro: secondo minuto di gioco, azione dei blucerchiati sotto la maratona che permette a Caprari di andare al tiro dall’interno dell’area di rigore. Dragowski tiene bene la posizione e con un tuffo alla sua destra evita il vantaggio degli ospiti. E se la Samp avesse segnato sarebbe stata sicuramente una partita diversa. Solo un intervento, ok, ma decisivo. Un tiro parabile subito, una parata.

La storia del portiere bravo vale anche per lui, oppure no? Perché se proprio dobbiamo emanare giudizi su un portiere di 22 anni dopo 5 giornate, almeno prendiamo in considerazione l'intero spettro delle sue prestazioni in questo 2019. Se invece vogliamo prenderla in maniera più ragionevole, meno di pancia, aspettiamo che sia il tempo a dirci di più sulle qualità di Dragowski. Nell'attesa, lasciamolo respirare.