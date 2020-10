VN – Vlahovic tra il prestito e la conferma: il punto. Oggi incontro per Faraoni e Conti

Non si esauriscono con Chiesa (LEGGI) e Quarta (LEGGI) le mosse di mercato della Fiorentina. Gli ultimi, frenetici, giorni dedicati alle trattative potrebbero coinvolgere anche Dusan Vlahovic: l’attaccante viola ha mercato, lo vuole in particolare il Verona. Commisso però ha un debole per lui come testimonia il secco ‘no’ ai 18 milioni offerti dal Lipsia per il serbo. D’altra parte le trattative per il rinnovo del contratto sono ferme al momento e l’eventuale arrivo di un’altra prima punta spingerebbe Vlahovic lontano da Firenze (in prestito).

Oggi, intanto, sono previsti nuovi contatti tra la Fiorentina e Mario Giuffredi, agente di Davide Faraoni e Andrea Conti. Il Verona fa muro sul suo giocatore ma uno tra i due può approdare in viola. Sempre per le corsie esterne, come vi avevamo già raccontato (LEGGI), è ad un passo l’arrivo di Callejon. Capitolo attaccante: Piatek gradisce l’ipotesi Fiorentina e resta una strada percorribile, mentre Milik è una possibilità ma al momento il giocatore guarda ancora con interesse all’Inghilterra.