Ecco il vice-Biraghi: è Barreca. Può arrivare Piatek, ma serve una cessione in attacco

Il mercato della Fiorentina non ha avuto soste nemmeno a ridosso della partita contro la Sampdoria. Come riporta Il Corriere Fiorentino, è stato individuato, e sostanzialmente bloccato il vice di Biraghi. Si tratta di Antonio Barreca, cresciuto nel Torino ma oggi di proprietà del Monaco. E’ reduce da un prestito al Genoa che, contrariamente a quanto sembrava certo, non lo ha riscattato. Pradè ha trovato subito l’intesa con Giuseppe Riso, agente del giocatore, mentre con il club proprietario del cartellino ha chiesto e ottenuto la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Scelto, come è noto, anche il profilo per la sostituzione di Chiesa: è Callejon, esterno di ottima qualità che si è svincolato dal Napoli. Voleva tornare in Spagna, non ha trovato il percorso giusto e adesso aspetta che il suo agente arrivi a un accordo con i viola: si può arrivare alla firma con un contratto biennale ed eventuale opzione per il terzo anno. La Fiorentina ha chiesto informazioni per Faraoni, ma il Verona non vuole cederlo. Resta sempre vivo poi il contatto con l’Udinese per De Paul, vecchio pallino di Pradè. Infine l’attacco: Piatek può arrivare se esce una punta. Sondaggio per Milik, in rottura col Napoli, ma non è entusiasta dell’ipotesi viola. Cerca una soluzione in Inghilterra, se non dovesse trovarla potrebbe allora potrebbe cambiare idea.