Atalanta verso la Conference, Sarri: "Contro l'Hapoel sarà dura"

Moise Kean e il Como, un matrimonio che con quasi totale probabilità verrà celebrato. Ma la chiusura potrebbe essere più lontana di quanto si pensi, nonostante le notizie uscite nelle ultime ore.

Questo quanto filtra informalmente dalla Fiorentina, che fa sapere come l'accordo coi lariani non sia ancora stato trovato. La Fiorentina considera ancora troppo bassa l'offerta arrivata dal Lago e chiede un ulteriore sforzo ai lombardi. In particolare, in questi minuti le due società stanno discutendo sui bonus che devono essere corrisposti alla società viola. Kean, intanto, continua ad allenarsi al Viola Park.