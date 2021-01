Torreira sì, ma a giugno. Mercato chiuso, no viola a Pulgar e Kouamé

Come scrive La Nazione, salvo colpi di scena il mercato in entrata della Fiorentina è chiuso. Nella giornata di ieri, il ds viola Daniele Pradè ha detto no ai sondaggi per Pulgar e Kouamé, escludono così nuovi arrivi. Il discorso è dunque rimandato all’estate, quando la Fiorentina cercherà di piazzare il colpo Lucas Torreira: l’uruguaiano – che non trova spazio all’Atletico Madrid – è il preferito in prospettiva. Ma non adesso: i colchoneros, dove è in prestito dall’Arsenal – non hanno intenzione di privarsene nella stagione che potrebbe riportare la squadra alla vittoria della Liga.

Tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina

Prandelli ha rimotivato la squadra. E anche i singoli stanno crescendo