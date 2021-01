Prandelli ha rimotivato la Fiorentina. E anche i singoli stanno crescendo

Nonostante il pari subito a pochi minuti dalla fine e il fatto di aver finito in nove, per Cesare Prandelli a Torino gli indicatori positivi sono stati molti. Come scrive La Nazione, il tecnico sta cercando di guadagnarsi la stima della proprietà e per riuscirci, dopo la scrematura degli scontenti sta iniziando a dimostrare di saper rimotivare un gruppo che era precipitato a fondo. Contro i granata – scrive il quotidiano – la Fiorentina ha fatto passi avanti e soprattutto ha dimostrato di saper affrontare le difficoltà senza deprimersi. Anche sul piano del gioco la situazione è migliorata, sia collettivamente che individualmente: Bonaventura e Ribery adesso hanno trovato la loro posizione e riescono a supportare Vlahovic, Martinez Quarta sta mostrando la sua esplosività e Amrabat si trova a suo agio da perno centrale.