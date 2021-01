Flachi: “Pezzella e Milenkovic che errori! Situazione mentale preoccupante”

Francesco Flachi, ex attaccante e tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Nel primo tempo la Fiorentina poteva davvero indirizzare la gara se avesse avuto maggiore convinzione in zona gol. Il Torino ha approcciato la partita con enormi difficoltà, era in balia dei viola. Potevamo approfittarne. Nel secondo tempo Ribery e Bonaventura hanno confezionato un bel gol, ma i due cartellini rossi hanno cambiato tutto. Pezzella? L’argentino è in difficoltà, sul gol di Belotti ha commesso davvero un brutto errore. Perdere Belotti, la principale fonte di gol dei granata, non è accettabile. La situazione mentale del giocatore sta influendo. Anche Milenkovic ha commesso una grande ingenuità sull’espulsione, ha compromesso il match per tutti i suoi compagni. Dietro soltanto Quarta ha convinto.