La stagione più difficile del capitano viola: è un Pezzella da recuperare

Nonostante i numeri non siano proprio drammatici, la difesa della Fiorentina (attualmente la dodicesima della Serie A per gol subiti) non sembra essere più quel punto di forza della squadra come lo era stata, ad esempio, nel girone di ritorno dello scorso campionato. E non a caso, con l’inizio della stagione in corso, la società gigliata aveva deciso di continuare a puntare forte sugli uomini che la componevano, con il solo cambio Ceccherini-Quarta. Questo, nonostante la situazione contrattuale dei suoi due principali esponenti, ossia Nikola Milenkovic e capitan German Pezzella, non fosse proprio limpidissima, entrambi in scadenza nel 2022. Tralasciando il discorso relativo al serbo, la cui posizione sarà uno degli argomenti più caldi per quanto concerne la costruzione della Fiorentina del futuro, quello che preoccupa, al momento, è il rendimento dell’ex Betis.

Cesare Prandelli spende sempre parole importantissime e di grande apprezzamento per il capitano gigliato, le cui prestazioni, però, sono sotto gli occhi di tutti. E questo dispiace molto, considerando l’attaccamento alla maglia che dimostra e la sua professionalità. Resta il fatto che questa sia una stagione difficile per lui. Iniziata in modo molto complicato, tra vari problemi fisici, le voci di mercato e quella mezza polemica a distanza con Daniele Pradè, poi subito chiarita sui social dallo stesso Pezzella. Ieri sera il capitano viola è apparso in grande difficoltà contro Belotti, che, per carità, è pur sempre uno dei centravanti più forti del campionato, ma che, in pratica, lo ha superato in ogni scontro diretto, innescando peraltro le azioni offensive più pericolose subite dalla Fiorentina contro il Toro. Per non parlare, poi, del gol del numero 9 granata.

Urge, dunque, ritrovare il prima possibile il miglior Pezzella, considerando anche e soprattutto che Milenkovic contro l’Inter non ci sarà (vedremo, poi, cosa deciderà il giudice sportivo riguardo al serbo). Ora che la formazione gigliata sta migliorando sotto il profilo del gioco, deve ritrovare di pari passo anche quella solidità difensiva fondamentale per guadagnarsi quanto prima una legittima tranquillità di classifica.