Pradè/2: “Ho la coscienza a posto. Pezzella ci ha presentato offerta Milan alle 18:30”. Milik e regista…

Non solo Federico Chiesa (LEGGI). A seguire vi proponiamo altre dichiarazioni di Daniele Pradè in conferenza stampa:

“Secondo me abbiamo un’ottima squadra. Forte, completa, in un percorso di crescita. Ad oggi abbiamo cambiato 19 elementi, sono rimasti solo Pezzella e Milenkovic rispetto a tempo fa. Contiamo che Dragowski era andato a Empoli, Biraghi a Milano, Vlahovic era un ragazzino. Dalla stagione scorsa è cambiato molto, siamo in un periodo economicamente molto difficile, i nostri stipendi sono aumentati e abbiamo preso calciatori con ingaggi molto importanti. Siamo partiti con 75 calciatori e stiamo ripulendo tutto ciò che non consideravamo adatto alla prima squadra. Saponara è un ottimo calciatore, non dà fastidio a nessuno se rimane, ma per lui non sarà facile giocare. Poi ci sono Eysseric e Montiel, per il resto abbiamo fatto un buon lavoro con le uscite, 40.

Non ci aspettavamo la partita con la Samp, ma siamo fiduciosi e lo dobbiamo essere. Sento la squadra molto nostra, mia di Joe Barone e del presidente. Solo il tempo ci può dare ragione, mi sento a posto con la mia coscienza. Centrocampo? Il nostro centrocampo è fortissimo, di registi ne abbiamo tre, Pulgar, Duncan e Amrabat, poi dipende come intendiamo il ruolo di regista…

Attaccante? Anche qui ne abbiamo tre; Kouamé potevamo venderlo per tanti soldi in Inghilterra, Vlahovic ce lo hanno chiesto tutti. Meglio di quello che ho io non c’è. Questi due sono andati a segno nelle prime partite. Non mi sembra che in Europa ci siano stati spostamenti di centravanti importanti, se non a parametro… Operazioni come Cavani e Suarez non sono proponibili alla Fiorentina. Se uno può migliorare si deve essere vigili, ma occasioni non ce n’erano. Milik voleva rimanere dov’era, e alla fine lo ha ottenuto. Non ha detto no alla Fiorentina, ha detto no al mercato.

De Paul non ci serviva in questo momento, e poi state sottovalutando Callejon. Io sono felice che al posto di Chiesa ci sia Josè Maria Callejon. L’anno scorso ci sono stati momenti difficili per via dell’inesperienza della rosa, adesso speriamo di non dover più vivere certi momenti. Se la squadra è migliorata? Sì. Non dico di arrivare in Europa, ma possiamo essere sempre competitivi, questo sì.

Martinez Quarta lo volevamo prendere l’anno scorso, aveva prezzi molto alti. Poi siamo stati bravi ad aggredirlo. Le trattative con le argentine non sono mai semplici, ma il calciatore ci ha sempre mostrato di voler venire, ci crediamo tantissimo. Ci è stato consigliato da Passarella che lo vede come un possibile erede, poi me ne hanno parlato bene Samuel e Burdisso. E’ duttile, gioca in tutti i ruoli.

Se ci fosse stata un’offerta congrua, come successo con Chiesa, anche Milenkovic e Pezzella sarebbero partiti. Adesso noi proveremo a rinnovare loro il contratto, altrimenti li cederemo. Per Pezzella abbiamo avuto dall’agente solo l’offerta del Milan, un prestito, alle 18:30.

Il malcontento dei tifosi? Me l’aspetto, non è la prima volta. Sono stato fortemente criticato prima di stagioni importanti, io posso dire che quello che abbiamo fatto ci piace e la responsabilità è mia e dell’allenatore. Tra 90 giorni c’è il mercato invernale, vedremo allora i risultati.

Milenkovic non è nella stessa situazione di Chiesa, non c’è muro. Con Pezzella riparleremo, se sarà il caso… Lo scetticismo è normale, la Fiorentina non è nella posizione di classifica che le compete. Io conosco Firenze meglio di tanti fiorentini, non lo dico per presunzione ma perché mi piace viverla la città. L’entusiasmo lo portano le vittorie, lo porta la continuità. Porsi l’Europa come obiettivo non serve a nulla, dobbiamo essere creativi, informati, preparati. E abbiamo il vantaggio che Firenze i calciatori te li porta da sola. Ribery e Callejon hanno scelto Firenze oltre alla Fiorentina.

Sono convinto che con il nuovo Centro Sportivo ci sarà una crescita importante anche per noi. Mi piacerebbe essere il DS quando il nuovo quartier generale aprirà”.