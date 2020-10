E Iachini? Pradè non ha dubbi: “Siamo contenti di lui, sarà l’allenatore del futuro”

Nel corso della conferenza stampa di fine mercato, il d.s. viola Daniele Pradè ha fatto chiarezza sulla posizione di Beppe Iachini dopo le voci circolate post sconfitta contro la Sampdoria: “Senza Messi il Barcellona non è il Barcellona, senza Totti la Roma non era la Roma e così via. Fare a meno di Ribery è difficile, ma noi dobbiamo esserne in grado quando è indisponibile. Iachini è un uomo capace di superare le difficoltà, io gli dico sempre scherzando che non ha mai avuto una squadra tanto forte. L’unica cosa che può sempre garantire è il lavoro, quella non mancherà mai. Siamo contenti di Beppe, sarà lui l’allenatore del futuro. E’ lui che ha il compito di tirar fuori il meglio da questa rosa”.