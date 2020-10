Mandzukic e gli altri, ecco le punte svincolate. Ma Pradè spegne tutte le ipotesi

Stop, mercato chiuso (ormai da qualche ora). Ma non per gli svincolati. Dando un’occhiata veloce alla lista degli attaccanti rimasti senza contratto troviamo 3-4 elementi che, potenzialmente, potrebbero fare al caso della Fiorentina. Si va da Mario Mandzukic (34 anni), ormai fermo da tre mesi, agli inglesi Welbeck (29) e Sturridge (31), rispettivamente al Watford e al Trabzonspor nell’ultima stagione.

Meno appetibili ma comunque sul mercato anche l’ex milanista Pato (31) e Niasse (30), attaccante della nazionale senegalese reduce da quattro anni opachi in Premier. Tuttavia, la prospettiva di pescare tra i free agent non sembra riscuotere consensi all’interno della società viola: “Non stiamo assolutamente pensando di intervenire sul mercato degli svincolati. Si può fare sempre meglio, ma la nostra squadra è forte e io ne sono soddisfatto”, il commento lapidario di Pradè in conferenza stampa.