Inao, il nome che ha scelto di far scrivere sulla maglia viola, è quello con cui si presenta Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 arrivato dal Trabzonspor. Fabio Paratici lo ha voluto fortemente nella sua Fiorentina, costruita attorno a giovani da aspettare e far maturare con l’ambizione di diventare competitiva. La prestazione da titolare contro la Juventus ha fatto di Oulai uno dei volti più riconoscibili di questo progetto, mostrando quanto possa già incidere e quanto margine abbia ancora per crescere.

Contro i bianconeri, Oulai ha dettato i tempi e si è preso il centro del gioco viola, imponendosi in diversi duelli anche contro avversari più esperti. Rapido e agile negli spazi stretti, sa recuperare palloni, smistarli e costruire l’azione. La visione di gioco gli permette di alzare la testa e trovare soluzioni anche sotto pressione, mentre la fisicità e il coraggio nei contrasti lo rendono prezioso in interdizione.

Il punto su cui Vanoli dovrà lavorare è la gestione dell’istinto. Il giallo rimediato per un fallo evitabile su Boga ha fatto infuriare il tecnico e ha mostrato come una reazione impulsiva possa vanificare una buona giocata. Per Oulai il prossimo passo è soprattutto mentale. Deve imparare a scegliere quando intervenire, controllare le proteste e conservare l’aggressività che gli permette di imporsi in mezzo al campo. Lo scrive la Nazione.