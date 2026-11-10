Adesso Paratici rimedi agli errori

Un mercato sempre complicato

Rispetto per Vanoli e il suo lavoro

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Se la Fiorentina avessein grado di guidare il reparto, se ci fossesaremmo qui a fare altri discorsi e non sempre a parlare di salvezza. I progressi si vedono, qualcosa di interessante s’è notato anche contro la Juventus (ne parleremo più avanti) e la vittoria è sfuggita per poco, maLa Fiorentina non è una provinciale che deve salvarsi e fa quel che può, ma una squadra costata centocinquanta milioni più gli eventuali riscatti da fare. E allora?. Sbagliare l’allenatore e dimenticarsi che nelle squadre vere oltre al talento e ai giovani servono anche fisicità, carisma ed esperienza, è un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati da un dirigente esperto come lui, ma lo abbiamo già detto e ridetto. Ora è arrivato il momento di tornare a lavorare con umiltà, ammettere gli sbagli e porre rimedio.Lo so che il mercato di gennaio è complicato, ma, quindie fino ad oggi non abbiamo ancora visto. Trovi in fretta delle soluzioni efficaci. Viery a diciassette milioni con bonus lo avrei preso pure io, magari con lo sconto. E pure Dragusin oggi è uno normalissimo che forse può funzionare meglio se al suo fianco metti un difensore di alto livello e di esperienza.Idem per il centrocampo, ma non rimescoliamo Thorstvedt, ora serve di più. Invece, in caso contrario sarebbe preoccupante, una inutile, inaccettabile presunzione. La squadra che ha costruito crescerà, non c’è alcun dubbio. I giovani hanno bisogno di tempo e di lavoro. Ma anche se tutti crescessero in maniera esponenziale, non sempre potremmo chiedere a loro di mascherare i difetti della squadra. Njie, ad esempio, sta facendo bene. Può risolvere con una giocata, un’idea. Ma anche Mastantuono. Pure Pellegrino è un buon attaccante e i gol stanno arrivando. Per vincere le partite non basta,. Su questo dovremmo essere tutti d’accordo se vogliamo ragionare serenamente di calcio senza andare solo in cerca di improbabili rivincite future. Senza mostrareComunque gennaio è vicino e ci sono ancora 27 partite da giocare, a proposito di tempo.sta lavorando duro, ci mette l’anima. Con i pregi e i difetti che abbiamo tutti, è un allenatore che vive per il suo lavoro e per la Fiorentina ci sente. Non dico di non criticare, ma va rispettato.. Di andare oltre. E l’ha fatto. E’ inutile aspettare che Oulai diventi disciplinato, in questo momento servivano la sua energia, la sua frenesia, anche la sua anarchia e dentro la partita s’è visto eccome. Non è Kanté, ma ha fatto quello che Kanté faceva ad alto livello. Ha recuperato decine di palloni, chiuso tante linee di passaggio, ha portato dinamismo. Goncalves non ha fatto magie, ma si è trovato al posto giusto, con intelligenza. E il piede, ovvio, c’è.La partita andava vinta, una Juventus così dimessa sarà difficile ritrovarla, ma come detto, certi difetti non li correggi senza il materiale giusto.. Sarà il prossimo step, se crescerà la fase difensiva.. Purtroppo la sosta non ci voleva, dopo tre risultati positivi (due pari e una vittoria) il trend andava rinforzato. Alla ripresa ci saranno quattro partite chiave come Monza e Udinese entrambe fuori, poi Cagliari in casa e Parma fuori. E’ brutto pensarlo, ma restano scontri diretti per un zona che non deve appartenere alla Fiorentina.