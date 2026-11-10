La Fiorentina deve rinforzarsi a gennaio con due giocatori top. Sarà fatto? L'editoriale di Enzo Bucchioni per Violanews
VIDEO - Njie: "Per me con la Juve era importante, peccato per i 2 punti persi"
Adesso Paratici rimedi agli erroriSe la Fiorentina avesse un difensore di livello e di personalità in grado di guidare il reparto, se ci fosse un centrocampista di gamba e fisicità, saremmo qui a fare altri discorsi e non sempre a parlare di salvezza. I progressi si vedono, qualcosa di interessante s’è notato anche contro la Juventus (ne parleremo più avanti) e la vittoria è sfuggita per poco, ma questa squadra è stata costruita male, è zoppa, e in ogni partita, puntualmente, succede qualcosa che te lo ricorda. Venticinque gol in undici gare, la seconda peggior difesa del campionato, è qualcosa di inaccettabile. La Fiorentina non è una provinciale che deve salvarsi e fa quel che può, ma una squadra costata centocinquanta milioni più gli eventuali riscatti da fare. E allora? Se vuole provare a salvare la stagione Paratici deve rimediare subito, nel mercato di gennaio, agli errori fatti in estate. Sbagliare l’allenatore e dimenticarsi che nelle squadre vere oltre al talento e ai giovani servono anche fisicità, carisma ed esperienza, è un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati da un dirigente esperto come lui, ma lo abbiamo già detto e ridetto. Ora è arrivato il momento di tornare a lavorare con umiltà, ammettere gli sbagli e porre rimedio. In una piazza come Firenze, dopo aver speso quello che si è speso, non si può più sentir dire che per mettere basi solide per un anno può andar bene anche un dodicesimo posto. Eh no.
Un mercato sempre complicatoLo so che il mercato di gennaio è complicato, ma le due falle più grosse in organico sono evidenti da agosto, quindi spero che Paratici si sia già mosso per dimostrare di essere quel dirigente di livello internazionale che lui pensa e fino ad oggi non abbiamo ancora visto. Trovi in fretta delle soluzioni efficaci. Viery a diciassette milioni con bonus lo avrei preso pure io, magari con lo sconto. E pure Dragusin oggi è uno normalissimo che forse può funzionare meglio se al suo fianco metti un difensore di alto livello e di esperienza. Non chiedo un campione che a Firenze ora non verrebbe, ma un giocatore adatto, con le caratteristiche giuste, chi ha uno scouting ramificato non dovrebbe avere difficoltà a trovarlo. Idem per il centrocampo, ma non rimescoliamo Thorstvedt, ora serve di più. Invece ho sentito Paratici dire che a gennaio non farà nulla. Spero sia solo uno schermo per nascondere le reali intenzioni e per lavorare sottotraccia, in caso contrario sarebbe preoccupante, una inutile, inaccettabile presunzione. La squadra che ha costruito crescerà, non c’è alcun dubbio. I giovani hanno bisogno di tempo e di lavoro. Ma anche se tutti crescessero in maniera esponenziale, non sempre potremmo chiedere a loro di mascherare i difetti della squadra. Njie, ad esempio, sta facendo bene. Può risolvere con una giocata, un’idea. Ma anche Mastantuono. Pure Pellegrino è un buon attaccante e i gol stanno arrivando. Per vincere le partite non basta, il risultato va protetto, in alcuni momenti le partite vanno gestite, e la Fiorentina non lo sa ancora fare e non ha gli uomini giusti per farlo. Su questo dovremmo essere tutti d’accordo se vogliamo ragionare serenamente di calcio senza andare solo in cerca di improbabili rivincite future. Senza mostrare risolini di soddisfazione alle telecamere per un bel gol di Pellegrino dopo quattro minuti quando non è successo ancora niente. Vero Ferrari? Comunque gennaio è vicino e ci sono ancora 27 partite da giocare, a proposito di tempo.
Rispetto per Vanoli e il suo lavoroVanoli sta lavorando duro, ci mette l’anima. Con i pregi e i difetti che abbiamo tutti, è un allenatore che vive per il suo lavoro e per la Fiorentina ci sente. Non dico di non criticare, ma va rispettato. Contro la Juventus ha dimostrato coraggio e umiltà, non perché ha messo in campo la formazione che avremmo fatto tutti, ma perché ha cambiato le sue convinzioni, ha capito che era il momento di rischiare. Di andare oltre. E l’ha fatto. E’ inutile aspettare che Oulai diventi disciplinato, in questo momento servivano la sua energia, la sua frenesia, anche la sua anarchia e dentro la partita s’è visto eccome. Non è Kanté, ma ha fatto quello che Kanté faceva ad alto livello. Ha recuperato decine di palloni, chiuso tante linee di passaggio, ha portato dinamismo. Goncalves non ha fatto magie, ma si è trovato al posto giusto, con intelligenza. E il piede, ovvio, c’è. La crescita di tutti è apparsa evidente soprattutto nell’atteggiamento, spero solo che non sia frutto di una partita speciale come quella con la Juve, ma la cattiveria e l’aggressività non sono mancate, i gol presi non hanno tagliato le gambe, la reazione anche nel finale c’è stata. La partita andava vinta, una Juventus così dimessa sarà difficile ritrovarla, ma come detto, certi difetti non li correggi senza il materiale giusto. Già con Ranieri e Pongracic la difesa potrà migliorare, ma non possono bastare. La soluzione Oulai andrà riproposta, con lui vorrei vedere in campo anche Fagioli, uno ha la forza, l’altro la qualità. Sarà il prossimo step, se crescerà la fase difensiva. E spero pure nel ritorno rapido di Atta, in questo momento Ndour avrebbe bisogno di rifiatare. Purtroppo la sosta non ci voleva, dopo tre risultati positivi (due pari e una vittoria) il trend andava rinforzato. Alla ripresa ci saranno quattro partite chiave come Monza e Udinese entrambe fuori, poi Cagliari in casa e Parma fuori. E’ brutto pensarlo, ma restano scontri diretti per un zona che non deve appartenere alla Fiorentina.
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