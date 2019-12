Sorpresa, Maxi Olivera può tornare a Firenze

Maxi Olivera potrebbe tornare alla Fiorentina. E’ solo un’ipotesi, ma che sta prendendo corpo in queste ore. Il terzino uruguaiano acquistato da Corvino nell’estate 2016, si è trasferito all’Olimpia Asuncion nel gennaio scorso e tutto lasciava pensare che la sua avventura col club paraguaino potesse proseguire. Ma secondo le indiscrezioni che stanno rimbalzando dal Sudamerica, la Fiorentina avrebbe rifiutato l’offerta dell’Olimpia che chiedeva il prolungamento del prestito per un altro anno. Non è da escludere che siano solo schermaglie di mercato e di certo Maxi Olivera non rientra nei piani del club viola. Ma se non si trovasse un acquirente, da gennaio il giocatore tornerebbe a disposizione della Fiorentina. CRISTOFORO: “MI MANCA MAXI OLIVERA”