Cristoforo : “Tanta voglia di giocare, pensavo peggio. Mi manca Maxi”. Su Pezzella e Commisso…

Sebastian Cristoforo ha preso la parola attraverso i canali social della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Mi sono sentito bene a Verona. Era da molto tempo che non giocavo titolare per 90 minuti, pensavo peggio. Avevo tanta voglia di giocare e di sentirmi calciatore. Tutti ci alleniamo per scendere in campo la domenica e alla fine è toccato anche a me, sono contento. Dobbiamo sempre dare il massimo in allenamento, poi la scelta spetta sempre all’allenatore. Ne giocano 11, ma bisogna sempre essere pronti.

Sappiamo quanto è importante German (Pezzella, ndr) per la Fiorentina, per la squadra e per lo spogliatoio. E’ il nostro capitano e dopo che è uscito dal campo nella gara contro il Verona si è notata la sua assenza. E’ una figura importante nella squadra. Lui sa come gestire l’infortunio, gli è già capitato. Conoscendolo, credo che tornerà presto con noi. Tutti conoscono German ed il suo spirito, ha sempre voglia di giocare. In passato lo ha fatto anche quando non poteva, con la mascherina protettiva.

Firenze? Tutto il mondo conosce la sua bellezza, a me piace il fatto che sia una città piccola. Adoro passeggiare scoprendo ogni posto. Anche il clima è buono. Il Piazzale e Fiesole sono posti belli e tranquilli, da lì si può vedere tutta la città. Quando sono arrivato alla Fiorentina ho trovato tanti sudamericani, era un gruppo bellissimo. Siamo ancora in contatto. Mi manca Maxi (Olivera, ndr), ci sentiamo tutti i giorni, ma mi sento anche con Mati (Fernandez, ndr) e Vecino.

Lecce? Abbiamo una voglia tremenda, dobbiamo pensare solo a vincere. A tutti piace giocare bene ma dopo due sconfitte sono importanti solamente i tre punti. Il Lecce ha pareggiato 2-2 contro il Cagliari, dobbiamo portare rispetto all’avversario ma quello che conta siamo noi. Giochiamo in casa e abbiamo tutto per vincere e ricominciare il nostro cammino. L’atteggiamento deve uscire da noi, restiamo uniti.

Tifosi? Ne parliamo anche nello spogliatoio, ci seguono sempre in tanti anche in trasferta. Vogliamo regalare loro questa vittoria, è importante quello che stanno facendo. La famiglia Commisso? Ci è sempre vicina, anche in allenamento. Notiamo la presenza e per noi è importante sapere che possiamo sempre parlare con la proprietà. Rocco Commisso? Parla con noi, c’è per tutti. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa lui c’è”.