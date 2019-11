Riecco Commisso. Due settimane ricche di impegni, oggi la presentazione del nuovo CS

Stanco ma pronto per affrontare un paio di settimane ricche di appuntamenti decisivi per il futuro della Fiorentina. Così il Corriere Fiorentino torna sull’arrivo di Rocco Commisso a Firenze nella giornata di ieri. Appena un paio di ore di riposo nel solito albergo, poi il patron ha preso la parola per dire la sua sul momento della squadra. Saranno due settimane intense per il tycoon americano, che già oggi alle 15.30 sarà impegnato a Bagno a Ripoli per presentare il nuovo Centro Sportivo. Nei prossimi giorni incontrerà il sindaco Nardella per fare il punto sul nuovo stadio, sabato sera seguirà la sfida contro il Lecce dalla tribuna mentre lunedì sarà alla Hall of Fame viola.