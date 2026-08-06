Il Parma ha messo gli occhi su David Romero per sopperire alla possibile partenza di Mateo Pellegrino. Il club gialloblu ha di fatto bloccato l'attaccante, anche lui argentino e proveniente dal Tigre. Sul centravanti classe 2001, riporta Sky Sport, resta sempre forte l'interesse di Fiorentina (occhio alla situazione in uscita di Piccoli) e Juventus.

Dopo Kolo Muani i bianconeri sarebbero intenzionati a prelevare Pellegrino solo con la formula del prestito, mentre per il Parma la cessione è vincolata solo ad un'operazione a titolo definitivo. In caso di uscita di Piccoli (o Kean) i viola avrebbero i soldi necessari da reinvestire sul classe 2003, che ha segnato nove gol in trentasette partite l'ultima stagione di Serie A.