In caso di cessione (ma solo a titolo definitivo) di Pellegrino, il Parma ha messo le sue fiches su un altro argentino
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Il Parma ha messo gli occhi su David Romero per sopperire alla possibile partenza di Mateo Pellegrino. Il club gialloblu ha di fatto bloccato l'attaccante, anche lui argentino e proveniente dal Tigre. Sul centravanti classe 2001, riporta Sky Sport, resta sempre forte l'interesse di Fiorentina (occhio alla situazione in uscita di Piccoli) e Juventus.
Dopo Kolo Muani i bianconeri sarebbero intenzionati a prelevare Pellegrino solo con la formula del prestito, mentre per il Parma la cessione è vincolata solo ad un'operazione a titolo definitivo. In caso di uscita di Piccoli (o Kean) i viola avrebbero i soldi necessari da reinvestire sul classe 2003, che ha segnato nove gol in trentasette partite l'ultima stagione di Serie A.
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