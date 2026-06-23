Nell'estate in cui la Fiorentina sta comprendendo a chi affidarsi per la prossima stagione spicca la situazione di Dodo, forse il più papabile a partire al momento. Il rapporto con il club sembra ormai ai minimi termini e non ha nascosto la volontà di andare via. Lo ha di fatto ammesso anche Paratici nella conferenza stampa degli scorsi giorni, con la stessa società che attende l'offerta migliore.
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VIOLA NEWS calciomercato Repubblica rivela: “Paratici ha strappato una promessa agli agenti di Dodò”
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Repubblica rivela: “Paratici ha strappato una promessa agli agenti di Dodò”
La storia fra Dodo e la Fiorentina sembra ormai finita, ma al momento non ci sono offerte. Paratici ha strappato una promessa agli agenti.
Solo ammiccamenti—
Al momento, però, come spiega Repubblica, non ci sono state vere e proprie manifestazioni di interesse ma soltanto abboccamenti. Napoli e Roma sono sembrate le più attive,in un quadro bloccato che potrebbe risolversi. L'idea è ulteriormente chiara: se non arriveranno svolte, Paratici ha strappato agli agenti la promessa di un rinnovo fino al 2027 con vista 2028, così da avere più potere contrattuale sul mercato già a gennaio.
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