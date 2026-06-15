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Ounahi, Mundo Deportivo scrive: “Destinato a lasciare il Girona in estate”

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Il futuro di Azzedine Ounahi con il Girona: le ultime sul marocchino secondo il Mundo Deportivo
Matteo Torniai Redattore 

Il futuro di Azzedine Ounahi appare sempre più distante dal Girona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il centrocampista marocchino sarebbe destinato a lasciare il club catalano dopo la retrocessione in Segunda Division, scenario che potrebbe aprire nuove opportunità anche sul mercato.

Il Girona sarebbe consapevole della situazione e anche il mercato starebbe iniziando a muoversi di conseguenza. Uno scenario che interessa da vicino anche la Fiorentina, con il nome del marocchino accostato ai viola nelle ultime ore e che potrebbe diventare ancora più concreto qualora il giocatore dovesse effettivamente lasciare il club spagnolo.

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