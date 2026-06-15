Il futuro di Azzedine Ounahi appare sempre più distante dal Girona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il centrocampista marocchino sarebbe destinato a lasciare il club catalano dopo la retrocessione in Segunda Division, scenario che potrebbe aprire nuove opportunità anche sul mercato.
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Ounahi, Mundo Deportivo scrive: “Destinato a lasciare il Girona in estate”
Il futuro di Azzedine Ounahi con il Girona: le ultime sul marocchino secondo il Mundo Deportivo
Il Girona sarebbe consapevole della situazione e anche il mercato starebbe iniziando a muoversi di conseguenza. Uno scenario che interessa da vicino anche la Fiorentina, con il nome del marocchino accostato ai viola nelle ultime ore e che potrebbe diventare ancora più concreto qualora il giocatore dovesse effettivamente lasciare il club spagnolo.
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