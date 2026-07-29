Viste le tante voci legate al futuro di Mateo Pellegrino, il Parma prova a giocare d'anticipo

Redazione VN
Allenamento Fiorentina

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Viste le tante voci di mercato attorno a Mateo Pellegrino, il Parma prova a giocare d'anticipo. Sull'attaccante argentino c'è la Fiorentina interessata, pronta a bloccarlo in caso di addio di Kean. Anche la Juventus sta seguendo con attenzione la sua situazione.

Offerta ufficiale al Tigre

Secondo quanto riportato dal giornalista Pablo Oliveira, il Parma avrebbe presentato un'offerta ufficiale di 10,5 milioni di euro al Tigre per il suo attaccante, David Romero, anche lui argentino e classe 2003.
Pellegrino

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