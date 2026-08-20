L'intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina subisce una forte accelerata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è ormai sempre più concreto e vicino alla certezza il rischio che l'operazione per portare Bamba Dieng nella Capitale si concluda con un nulla di fatto.

Visite mediche non superate: affare verso lo stop

L'attaccante senegalese, giunto a Roma per completare l'iter di tesseramento da svincolato dopo l'avventura al Lorient, non avrebbe infatti superato i controlli medici a cui è stato sottoposto. Si attende soltanto un ultimo riscontro formale, ma i test clinici svolti nelle ultime ore hanno evidenziato problemi tali da spingere la dirigenza laziale a bloccare definitivamente la firma del contratto.

La Lazio piomba su Pinamonti?

Il definitivo no per Dieng costringe la società di Claudio Lotito a cambiare immediatamente rotta per regalare un rinforzo nel reparto avanzato a Gennaro Gattuso. La Lazio potrebbe virare con grande decisione su Andrea Pinamonti, centravanti classe 1999 di proprietà del Sassuolo.

Le ripercussioni sul piano della Fiorentina

L'inserimento prepotente della Lazio su Pinamonti rappresenta una complicazione diretta per le strategie della Fiorentina. Il profilo dell'attaccante italiano è infatti cerchiato in rosso sulla lista dei dirigenti viola come primissimo obiettivo da affondare nell'eventualità in cui Moise Kean dovesse salutare Firenze fronte all'interesse del Como. Il mancato arrivo di Dieng a Roma rischia così di scatenare un vero e proprio duello di mercato negli ultimi giorni della sessione estiva.