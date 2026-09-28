In attesa di una squadra Jadon Sancho si allena con il Flixton
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Jadon Sancho è ancora alla ricerca di una squadra. Dopo il prestito all’Aston Villa nella stagione 2025/26, l’esterno classe 2000 si è svincolato dal Manchester United il 1° luglio. Diverse piste, tra cui quella della Fiorentina, non si sono concretizzate. L’ultima proposta sarebbe arrivata dal Krasnodar.
Nel frattempo, Sancho continua ad allenarsi in Inghilterra con il Flixton, club di decima divisione, per mantenersi pronto in attesa di una nuova opportunità tra i professionisti.
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