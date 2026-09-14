Anche la Fiorentina lo aveva seguito, ma Jadon Sancho non tornerà al Borussia Dortmund
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Per Jadon Sancho è stata un'estate complessa. L'inglese è reduce da una serie di flop, come all'Aston Villa e al Chelsea. Anche la Fiorentina aveva pensato all'ex Manchester United in estate, come molte altre squadre. Proprio il "suo" Borussia Dortmund ha scelto di non affondare per il terzo ritorno, secondo il Mirror. Sancho potrebbe rimanere ancora svincolato, dato che non sembrano esserci proposte convincenti nel breve termine.
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