VIDEO - Grosso: "Kean? Vedremo oggi. Ha sempre dato disponibilità, poi ci sono state evoluzioni"

Non solo l'accordo trovato per Njie e le notizie attorno all'attacco per il (sempre più probabile) dopo Kean, la Fiorentina continua a monitorare tutti i reparti per chiudere al meglio questa intensa sessione di calciomercato, la prima vera con il sigillo di Fabio Paratici.

Come scrive su X il giornalista sudamericano Cesar Luis Merlo, la Fiorentina starebbe pensando di aggiungere Emerson Palmieri alla rosa a disposizione di Fabio Grosso come alternativa a Valdepenas. Ex nazionale azzurro, l'italo-brasiliano è attualmente al Marsiglia dopo l'esperienza al West Ham e piace anche alla Juventus. Contatti in corso, con il Santos che sta pensando di inserirsi sul terzino sinistro per farlo giocare con Neymar.