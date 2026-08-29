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Come confermato nelle scorse ore, la Fiorentina nelle prossime ore potrebbe chiudere per Alieu Njie. L'esterno classe 2005 ha chiesto la cessione al Torino ed è il nome più caldo in queste ore in entrata per i viola per completare il reparto offensivo.

L'accordo con il calciatore svedese c'è già, con un contratto pronto fino al 2031 sulla base di un milione a stagione. C'è ancora da limare qualcosa con il Torino, visto che l'ultima offerta viola ammonta a 15 milioni più percentuale sulla futura rivendita. Una cifra importante messa sul piatto da Paratici, che nella giornata di domani vedrà la risposta da parte del club granata. La sensazione è che l'operazione possa andare in porto dopo che Fiorentina e Torino avranno disputato le rispettive partite del weekend.