CorSport: “Stizza a Firenze per Comuzzo. I rapporti tra Commisso e il Napoli… “

La possibile partenza di Comuzzo ha suscitato disappunto a Firenze ed entusiasmo a Napoli. Il giovane difensore, che compirà 20 anni il 20 febbraio, è già stato convocato in Nazionale e rappresenta un investimento per il futuro, ma anche un rinforzo immediato. Con 19 presenze in campionato (18 da titolare) e l’esperienza in Conference League, si è imposto in questa stagione, guadagnandosi la fiducia di Spalletti e Conte. Comuzzo e Buongiorno potrebbero essere il futuro del Napoli e, forse, della difesa della Nazionale. La trattativa è alle battute finali: il Napoli si è avvicinato alla cifra richiesta dalla Fiorentina, e ora sarà decisiva la volontà del giocatore. Ieri si sono susseguiti incontri fino a tarda sera tra Manna, l’agente Minieri e la Fiorentina. L'obiettivo è chiudere l'accordo entro oggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.