SONDAGGIO VN – Comuzzo al Napoli per 35 milioni: voi lo fareste?

Pietro Comuzzo è puntato con decisione dal Napoli : la Fiorentina ha fatto un prezzo alto, ma De Laurentiis sembra pronto a tutto per il classe 2005 esploso in questa stagione con Palladino. Qui le ultime sulla trattativa .

Vi chiediamo: voi lo vendereste intorno ai 35 milioni? In molti sostengono che sia una cifra irrinunciabile per un ragazzo così giovane e con così poche presenze in Serie A e in generale nel calcio dei grandi. Altri, invece, ne fanno una questione di principio: non si vende un titolare a gennaio, memori di esperienze passate. Come la pensate?