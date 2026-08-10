Bernabé apre all'addio al Parma: "Nulla è scontato sul rinnovo, fino a quando sono qui sudorò la maglia". La Fiorentina ancora alla finestra?

Redazione VN
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Il centrocampista del Parma Adrian Bernabè, cercato anche dalla Fiorentina, ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia fra i ducali e la Sampdoria aprendo alla possibilità di lasciare l'Emilia. Le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Ho dimostrato quanto sento questa maglia, quanto sudo con questa maglia. Col mercato aperto può accadere tutto ma finché sono qua ì cercherò di sudare la maglia sempre al massimo come ho sempre fatto. È da tempo che stiamo parlano con la società sul rinnovo e nulla è scontato, né in un senso né nell’altro
Parma Calcio 1913 v Cagliari Calcio - Serie A

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