Bernabé apre all'addio al Parma: "Nulla è scontato sul rinnovo, fino a quando sono qui sudorò la maglia". La Fiorentina ancora alla finestra?
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Il centrocampista del Parma Adrian Bernabè, cercato anche dalla Fiorentina, ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia fra i ducali e la Sampdoria aprendo alla possibilità di lasciare l'Emilia. Le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:
Ho dimostrato quanto sento questa maglia, quanto sudo con questa maglia. Col mercato aperto può accadere tutto ma finché sono qua ì cercherò di sudare la maglia sempre al massimo come ho sempre fatto. È da tempo che stiamo parlano con la società sul rinnovo e nulla è scontato, né in un senso né nell’altro
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