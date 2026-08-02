Mercato sempre vivo in casa Fiorentina, non solo sul fronte entrate. Dall'Argentina arrivano infatti novità importanti sul futuro di Nicolas Valentini. Il difensore centrale classe 2001, di proprietà viola ma reduce dall'esperienza in prestito all'Hellas Verona (dove ha messo a referto 36 presenze nell'arco di una stagione e mezzo), è finito al centro dei desideri di due club europei.

A lanciar l'indiscrezione via X è il giornalista argentino German Garcia Grova (TyC Sports e Radio La Red): Alaves e Sheffield United avrebbero presentato offerte ufficiali per accaparrarsi il centrale ex Boca Juniors.

Destinazioni gradite

Dalle indiscrezioni filtrate, il giocatore vedrebbe di buon occhio entrambe le destinazioni, sia l'ipotesi Liga con gli spagnoli dell'Alaves, sia l'avventura inglese con lo Sheffield. Nelle scorse settimane su Valentini aveva messo gli occhi anche il Gremio, ma il difensore ha declinato l'opzione brasiliana: la sua priorità assoluta è rimanere nel calcio europeo.

Adesso la palla passa alla dirigenza gigliata: alla Fiorentina spetta l'ultima parola per definire la formula e valutare la bontà delle offerte ricevute per l'argentino.

🚨{EXCLUSIVO} #Alaves y #SheffieldUnited realizaron ofertas por Nicolás Valentini



👉El zurdo marcador central ve con buenos 👀 un salto en su carrera..



📍#Fiorentina tiene la última palabra. pic.twitter.com/heXA2PnLTU — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 1, 2026