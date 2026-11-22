La Juventus lo vuole già a gennaio
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Secondo TuttoMercatoWeb.com, a gennaio la Juventus potrebbe intervenire anche sulle fasce, oltre a rinforzare centrocampo e attacco. Le mosse sulle corsie esterne dipenderanno dagli sviluppi sul futuro di Andrea Cambiaso, mentre il settlement agreement continuerà a imporre cautela nelle spese.
Tra i profili più apprezzati dalla dirigenza bianconera c’è Destiny Udogie, già nel mirino della Fiorentina la scorsa estate. Il terzino sarebbe un rinforzo importante, ma convincere il Tottenham a lasciarlo partire a gennaio sarà complicato.
La Juventus potrebbe proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto, facendo leva sul poco spazio trovato da Udogie in questa stagione. Il terzino ha infatti collezionato appena cinque presenze in Premier League.
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